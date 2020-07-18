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Ξάνθη: «Αισθανθήκαμε σαν το σπίτι μας»

Ξάνθη: «Αισθανθήκαμε σαν το σπίτι μας»

Ξάνθη: «Αισθανθήκαμε σαν το σπίτι μας»

Η ομάδα της Θράκης... ευχαρίστησε την ΑΕΛ για τη φιλοξενία που της παρείχε

Με έναν «ιδιαίτερο» τρόπο υποδέχθηκαν στη Λάρισα την αποστολή της Ξάνθης και μετά τη λήξη του αγώνα που δεν ανέδειξε νικητή και «σφράγισε» ουσιαστικά την παραμονή της δεύτερης, η Ξάνθη εξέδωσε και μάλλον... ειρωνική ανακοίνωση για τη φιλοξενία. 
 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ, ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΑΙΣΘΑΝΘΗΚΑΜΕ ΣΑΝ ΝΑ ΒΡΙΣΚΟΜΑΣΤAN ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΑΣ.
ΤΕΛΟΣ.

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