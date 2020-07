Αναλυτικά:

«Η Super League ανακοινώνει τα αποτελέσματα του διαγωνισμού NIVEA MEN Best Goal της 6ης-7ης αγωνιστικής Play Off & 5ης Play Out:

1/ Μπαγκαλιάνης-Άρης 49,06%

2/ Χασάν-Ολυμπιακός 30,92%

3/ Μιχαηλίδης-ΠΑΟΚ 12,24%

4/ Ολιβέιρα-ΑΕΚ 5,36%

5/ Φιγκεϊρέδο-ΟΦΗ 2,41%»