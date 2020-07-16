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LIVE TV & chat: Ο Ολυμπιακός παρουσιάζει το πλάνο της φιέστας για το 45ο πρωτάθλημα

LIVE TV & chat: Ο Ολυμπιακός παρουσιάζει το πλάνο της φιέστας για το 45ο πρωτάθλημα

Οι παίκτες του Ολυμπιακού πανηγυρίζουν

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός παραθέτει διαδικτυακή συνέντευξη Τύπου (12.00) προκειμένου να παρουσιάσει το πρόγραμμα της φιέστας για την κατάκτηση του 45ου Πρωταθλήματος Ελλάδας. Live εικόνα και ενημέρωση στο Gazzetta.gr.

Η παρουσίαση σε live από το επίσημο κανάλι της ΠΑΕ Ολυμπιακός:

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