LIVE TV & chat: Ο Ολυμπιακός παρουσιάζει το πλάνο της φιέστας για το 45ο πρωτάθλημα

Η παρουσίαση σε live από το επίσημο κανάλι της ΠΑΕ Ολυμπιακός:
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Η ΠΑΕ Ολυμπιακός παραθέτει διαδικτυακή συνέντευξη Τύπου (12.00) προκειμένου να παρουσιάσει το πρόγραμμα της φιέστας για την κατάκτηση του 45ου Πρωταθλήματος Ελλάδας. Live εικόνα και ενημέρωση στο Gazzetta.gr.
Η παρουσίαση σε live από το επίσημο κανάλι της ΠΑΕ Ολυμπιακός: