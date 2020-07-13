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Μιχάι: «Δεν σέβονται τον ΠΑΟΚ όσο πρέπει»

Μιχάι: «Δεν σέβονται τον ΠΑΟΚ όσο πρέπει»

Μιχάι: «Δεν σέβονται τον ΠΑΟΚ όσο πρέπει»

Ο νεαρός στόπερ χαρακτήρισε ως «ξεχωριστό» το πρώτο γκολ που σημείωσε στην καριέρα του 

Ο μεγάλος πρωταγωνιστής του ντέρμπι του Φαλήρου ήταν ο Ενέα Μιχάι, καθώς ο νεαρός στόπερ  σκόραρε στο 90' και ο ΠΑΟΚ κέρδισε τον Ολυμπιακό με 1-0. Ο 22χρονος κεντρικός αμυντικός μίλησε στη NOVA μετά το ματς.  «Είναι κάτι ξεχωριστό, είναι το πρώτο γκολ της καριέρας μου. Είναι πολύ ξεχωριστό για μένα γιατί έδωσε και μια πολύ σημαντική νίκη. Μπήκαμε να πάρουμε την νίκη και το δείξαμε σε όλη την διάρκεια του αγώνα. Είδα την πορεία της μπάλας ο Σεμέδο είχε κλείσει την πάσα, η μπάλα έρχονταν σε μένα, σκόραρα. Τον ΠΑΟΚ δεν τον σέβονται όσο πρέπει ειδικά την φετινή χρονιά. Για να βελτιώσουμε το πρωτάθλημα και να το απολαμβάνουμε το παιχνίδι θα πρέπει να παίζεται στα γήπεδα. Πρωταγωνιστές είναι οι ποδοσφαιριστές. Κανείς άλλος», είπε αρχικά. Και μετά ρωτήθηκε για το τι του είπε ο Φερέιρα.  «Όλοι είμαστε έτοιμοι να βοηθήσουμε την ομάδα. Αυτό φαίνεται. Μου έδωσε κάποιες οδηγίες ο προπονητής μου, ξέρω τι πρέπει να κάνω αμυντικά, έκανα ότι μου ζήτησε, σκόραρα ένα σημαντικό γκολ και πρέπει να συνεχίσουμε έτσι και στο επόμενο παιχνίδι με την ΑΕΚ. Ο Ινγκασον και ο Βαρέλα και ο Μιχαηλίδης ακόμα με βοηθάνε πολύ έχουμε εξαιρετική σχέση».
 
Για τους λόγους που ο ΠΑΟΚ δεν είχε καλή απόδοση σε προηγούμενα παιχνίδια σχολίασε πως «δεν είχαμε ανάλογη εικόνα στα προηγούμενα παιχνίδια. Είναι ένας συνδυασμός πραγμάτων. Εχουμε δύο ακόμα παιχνίδια. Έχουμε ξεκάθαρο στόχο την 2η θέση, δυστυχώς, αλλά πρέπει να την κατακτήσουμε. Και με τον Παναθηναϊκό δεν κάναμε κακό παιχνίδι, απλώς δεν εκμεταλλευτήκαμε τις ευκαιρίες που είχαμε, ακόμα και σήμερα έγινε αυτό. Είναι κάτι που πρέπει να βελτιώσουμε. Ο ΠΑΟΚ θα δείξει πολύ καλύτερη ακόμα εικόνα την νέα χρονιά».
 
Κλείνοντας αναφέρθηκε στο ματς με την ΑΕΚ που ακολουθεί. «Η ΑΕΚ είναι πολύ βελτιωμένη, έχει αδυναμίες όμως και θα πρέπει να τις εκμεταλλευτούμε. Να είμαστε πιο αποτελεσματικοί πρέπει και θα τα καταφέρουμε».

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