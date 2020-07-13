Μιχάι: «Δεν σέβονται τον ΠΑΟΚ όσο πρέπει»
Ο νεαρός στόπερ χαρακτήρισε ως «ξεχωριστό» το πρώτο γκολ που σημείωσε στην καριέρα του
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Ο νεαρός στόπερ χαρακτήρισε ως «ξεχωριστό» το πρώτο γκολ που σημείωσε στην καριέρα του