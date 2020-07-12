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ΑρχικήΠοδόσφαιροSuperleague 1
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Παναθηναϊκός- ΑΕΚ: Στο ΟΑΚΑ ο Φαν'τ Σιπ

Παναθηναϊκός- ΑΕΚ: Στο ΟΑΚΑ ο Φαν'τ Σιπ

Παναθηναϊκός- ΑΕΚ: Στο ΟΑΚΑ ο Φαν'τ Σιπ

Ο Ολλανδός τεχνικός της Εθνικής Ελλάδος θα δει από κοντά το ντέρμπι του «τριφυλλιού» με τον «Δικέφαλο» 

Στο ΟΑΚΑ βρίσκεται ο Τζον Φαν'τ Σιπ και ο τεχνικός της Εθνικής Ελλάδος θα δει από κοντά το ντέρμπι του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ που θα ξεκινήσει μερικά λεπτά. Ο Ολλανδός κόουτς παρακολουθεί συνέχεια παιχνίδια των play off και των play out. 

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