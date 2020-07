Ελ Αραμπί: Καλύτερο γκολ για την 4η αγωνιστική Play Off/Play Out και 5ης Play Off

Η Super League ανακοίνωσε τα αποτελέσματα του διαγωνισμού NIVEA MEN Best Goal – 4ης αγωνιστικής Play Off/Play Out και 5ης Play Off:

1/ Ελ Αραμπί 52,78%

2/ Τσιλούλης 19,16%

3/ Κουρμπέλης 18,80%

4/ Χασάν 5,91%

5/ Σφιντέρσκι 3,35