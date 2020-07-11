ΌΛΑ ΤΑ LIVESCORE
TOP ΑΓΩΝΕΣ
  • TOP ΑΓΩΝΕΣ
  • SUPER LEAGUE 1
  • PREMIER LEAGUE
  • LALIGA SANTANDER
  • SERIE A
  • SÜPER LIG
  • PREMIER LEAGUE

ΑρχικήΠοδόσφαιροSuperleague 1
ΔΕΙΤΕ ΤΑ LIVE
Ξάνθη: «ΚΟΝΤΟΣ Ψαλμός Αλληλούια»

Ξάνθη: «ΚΟΝΤΟΣ Ψαλμός Αλληλούια»

Ξάνθη: «ΚΟΝΤΟΣ Ψαλμός Αλληλούια»

Η ομάδα της Θράκης «απάντησε» στην ανακοίνωση της ΑΕΛ, ενόψει του αγώνα των δύο ομάδων το επόμενο Σάββατο 

Μετά την ανακοίνωση της ΑΕΛ για την Ξάνθη, ενόψει της επικείμενης αναμέτρησης των δύο ομάδων το Σάββατο που έρχεται (18/7), η ομάδα της Θράκης εξέδωσε και εκείνη ανακοίνωση.  
 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΤΗΣ Σ Ο Υ Ζ Α Ν Α Σ!
Όλοι εμείς εδώ στην Ξάνθη περιμένουμε το Σάββατο να δούμε το “θα γίνει της ΣΟΥΖΑΝΑΣ”!
ΚΟΝΤΟΣ Ψαλμός Αλληλούια.
Η ζωή θα το δείξει.

Tags

Περισσοτερα Αρθρα