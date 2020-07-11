Ξάνθη: «ΚΟΝΤΟΣ Ψαλμός Αλληλούια»
Η ομάδα της Θράκης «απάντησε» στην ανακοίνωση της ΑΕΛ, ενόψει του αγώνα των δύο ομάδων το επόμενο Σάββατο
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ΤΕΛΙΚΟ
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 2vs
ΑΛΑΒΕΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΟΣΙΕΔAΔ 2vs
ΓΡΑΝAΔΑ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ 0vs
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝAΙΤΕΝΤ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΒΕΡΤΟΝ 1vs
ΣΑΟΥΘAΜΠΤΟΝ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ 0vs
ΤΟΤΕΝΑΜ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΙΜΠAΡ 0vs
ΛΕΓΚΑΝΕΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΑΓΙΟΡΚΑ 2vs
ΛΕΒAΝΤΕ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠAΟ 1vs
ΣΕΒΙΛΛΗ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΠΑΛ 0vs
ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΕΡΟΝΑ 2vs
ΙΝΤΕΡ 2
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ΟΦΗ 0vs
ΑΡΗΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 2vs
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΑΜΙΑ 0vs
Α.Ε. ΛAΡΙΣΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΞAΝΘΗ 1vs
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 0vs
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 2
LIVE
ΜΠΡAΙΤΟΝ & ΧΟΒ ΑΛΜΠΙΟΝ 0vs
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ 4
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ 2vs
ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ ΣΙΤΙ 0vs
ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ 4
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ 1vs
ΜΠΕΡΝΛΙ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ. 3vs
ΤΣΕΛΣΙ 0
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ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 0vs
ΜΠΕΤΙΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΣΑΣΟΥΝΑ 2vs
ΘΕΛΤΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΕAΛ ΒΑΓΙΑΔΟΛΙΔ 0vs
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 1
LIVE
ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ 0vs
ΑΤΑΛAΝΤΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΛAΤΣΙΟ 1vs
ΣΑΣΣΟΥΟΛΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΡΕΣΙΑ 0vs
ΡΟΜΑ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΚΕΖΤΕΠΕ 1vs
ΓΚΕΝΤΣΛΕΡΜΠΙΡΛΙΓΚΙ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΡΣΕΝΑΛ ΤΟΥΛΑ 2vs
ΤΑΜΠΟΦ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΕΡΕΚ ΓΚΡΟΖΝΥ 1vs
ΖΕΝΙΤ ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
FK SOCHI 1vs
ΣΠAΡΤΑΚ ΜΟΣΧΑΣ 0
Η ομάδα της Θράκης «απάντησε» στην ανακοίνωση της ΑΕΛ, ενόψει του αγώνα των δύο ομάδων το επόμενο Σάββατο