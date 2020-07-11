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Ξάνθη: Το ακυρωθέν γκολ του Γκαργκαλατζίδη με VAR και το 1-1 του Λισγάρα (vids)

Ξάνθη: Το ακυρωθέν γκολ του Γκαργκαλατζίδη με VAR και το 1-1 του Λισγάρα (vids)

Ξάνθη: Το ακυρωθέν γκολ του Γκαργκαλατζίδη με VAR και το 1-1 του Λισγάρα (vids)

Ο ρέφερι Τζήλος μέσω και του VAR ακύρωσε το 2-1 της Ξάνθης για χέρι στην αρχή της φάσης. Νωρίτερα ο Λισγάρας είχε κάνει προσωρινά το 1-1 στο Ξάνθη - Αστέρας Τρίπολης.

Δείτε πιο κάτω τις δύο φάσεις...

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