Ξάνθη: Το ακυρωθέν γκολ του Γκαργκαλατζίδη με VAR και το 1-1 του Λισγάρα (vids)

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ΤΑΜΠΟΦ 1
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ΤΕΡΕΚ ΓΚΡΟΖΝΥ 1vs
ΖΕΝΙΤ ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 1
Ο ρέφερι Τζήλος μέσω και του VAR ακύρωσε το 2-1 της Ξάνθης για χέρι στην αρχή της φάσης. Νωρίτερα ο Λισγάρας είχε κάνει προσωρινά το 1-1 στο Ξάνθη - Αστέρας Τρίπολης.
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