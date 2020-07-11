Super League: Το ποινολόγιο των play off και play out

Αναλυτικά:
«Οι παρακάτω ποδοσφαιριστές δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής την 8η αγων. Play Off και 6η αγων. Play Out:
ΑΝΕΣΤΗΣ ΒΛΑΧΟΜΗΤΡΟΣ ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ
ΛΟΥΙΖ ΓΚΟΥΣΤΑΒΟ ΝΤΟΜΙΝΓΚΕΣ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ»
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ΤΕΛΙΚΟ
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 2vs
ΑΛΑΒΕΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΟΣΙΕΔAΔ 2vs
ΓΡΑΝAΔΑ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ 0vs
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝAΙΤΕΝΤ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΒΕΡΤΟΝ 1vs
ΣΑΟΥΘAΜΠΤΟΝ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ 0vs
ΤΟΤΕΝΑΜ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΙΜΠAΡ 0vs
ΛΕΓΚΑΝΕΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΑΓΙΟΡΚΑ 2vs
ΛΕΒAΝΤΕ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠAΟ 1vs
ΣΕΒΙΛΛΗ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΠΑΛ 0vs
ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΕΡΟΝΑ 2vs
ΙΝΤΕΡ 2
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ -vs
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ -
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ -vs
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ -
ΛΑΜΙΑ -vs
Α.Ε. ΛAΡΙΣΑ -
ΞAΝΘΗ -vs
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ -
ΟΦΗ -vs
ΑΡΗΣ -
ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ ΣΙΤΙ -vs
ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ -
ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ -vs
ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ -
ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ -vs
ΜΠΕΡΝΛΙ -
ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ. -vs
ΤΣΕΛΣΙ -
ΜΠΡAΙΤΟΝ & ΧΟΒ ΑΛΜΠΙΟΝ -vs
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ -
ΟΣΑΣΟΥΝΑ -vs
ΘΕΛΤΑ -
ΡΕAΛ ΒΑΓΙΑΔΟΛΙΔ -vs
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ -
ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -vs
ΜΠΕΤΙΣ -
ΛAΤΣΙΟ -vs
ΣΑΣΣΟΥΟΛΟ -
ΜΠΡΕΣΙΑ -vs
ΡΟΜΑ -
ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ -vs
ΑΤΑΛAΝΤΑ -
ΓΚΕΖΤΕΠΕ -vs
ΓΚΕΝΤΣΛΕΡΜΠΙΡΛΙΓΚΙ -
ΑΡΣΕΝΑΛ ΤΟΥΛΑ -vs
ΤΑΜΠΟΦ -
ΤΕΡΕΚ ΓΚΡΟΖΝΥ -vs
ΖΕΝΙΤ ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ -
FK SOCHI -vs
ΣΠAΡΤΑΚ ΜΟΣΧΑΣ -
Δύο ποδοσφαιριστές των play out είναι τιμωρημένοι στα παιχνίδια αυτού του Σαββατοκύριακου, όπως ανακοίνωσε η Super League.
Αναλυτικά:
«Οι παρακάτω ποδοσφαιριστές δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής την 8η αγων. Play Off και 6η αγων. Play Out:
ΑΝΕΣΤΗΣ ΒΛΑΧΟΜΗΤΡΟΣ ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ
ΛΟΥΙΖ ΓΚΟΥΣΤΑΒΟ ΝΤΟΜΙΝΓΚΕΣ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ»