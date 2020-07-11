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Super League: Το ποινολόγιο των play off και play out

Super League: Το ποινολόγιο των play off και play out

Super League: Το ποινολόγιο των play off και play out

Δύο ποδοσφαιριστές των play out είναι τιμωρημένοι στα παιχνίδια αυτού του Σαββατοκύριακου, όπως ανακοίνωσε η Super League.

Αναλυτικά:

«Οι παρακάτω ποδοσφαιριστές δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής την 8η αγων. Play Off και 6η αγων. Play Out:

ΑΝΕΣΤΗΣ ΒΛΑΧΟΜΗΤΡΟΣ ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ
ΛΟΥΙΖ ΓΚΟΥΣΤΑΒΟ ΝΤΟΜΙΝΓΚΕΣ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ»

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