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Σαμπανάτζοβιτς: «Είμαστε πιο κοντά, αλλά δεν έχει κριθεί κάτι»

Σαμπανάτζοβιτς: «Είμαστε πιο κοντά, αλλά δεν έχει κριθεί κάτι»

Σαμπανάτζοβιτς: «Είμαστε πιο κοντά, αλλά δεν έχει κριθεί κάτι»

Ο νεαρός μεσοεπιθετικός της ΑΕΚ τόνισε πως ακόμη η Ενωση δεν έχει εξασφαλίσει την 2η θέση

Στο «+4» από τον ΠΑΟΚ βρίσκεται πλέον η ΑΕΚ και απέκτησε προβάδισμα για τη «μάχη» της 2ης θέσης. Ομως ο Σαμπανάτζοβιτς τόνισε στη NOVA μετά το 2-0 επί του ΟΦΗ πως ακόμη δεν έχει κριθεί κάτι.
 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΑ ΟΣΑ ΕΙΠΕ
Για τη δήλωση που έκανε ο πατέρας του, πως ο Ανέλ είναι καλύτερος από εκείνον: “Δεν ξέρω αν είμαι καλύτερος. Έχω δρόμο μπροστά μου, ελπίζω να φτάσω κάποτε το επίπεδο του”.
 
Για το ότι του δίνει χρόνο ο Καρέρα: “Είμαι ευγνώμων στον προπονητή. Το σημαντικό είναι η ομάδα να πηγαίνει καλά και εγώ θα συνεχίσω τη δουλειά”.
 
Πως είδε το ματς; “Δύσκολη νίκη. Ο ΟΦΗ είναι καλή ομάδα. Τα πόδια ήταν βαριά σήμερα, όταν έχεις ματς Κυριακή Τετάρτη είναι φυσικό. Ήταν μια καλή νίκη η σημερινή”.
 
Για την μάχη της 2ης θέσης: “Είμαστε πιο κοντά, πρέπει να βλέπουμε κάθε ματς ξεχωριστά. Το πλέον σημαντικό είναι το επόμενο με τον Παναθηναϊκό”.
 
Για το ότι είχε ευκαιρία να σκοράρει: “Δεν τα κατάφερα ελπίζω σύντομα να πετύχω το πρώτο μου γκολ”.

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