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ΑΕΚ – ΟΦΗ: Ξανά με τριάδα στα στόπερ οι κρητικοί (pic)

ΑΕΚ – ΟΦΗ: Ξανά με τριάδα στα στόπερ οι κρητικοί (pic)

ΑΕΚ – ΟΦΗ: Ξανά με τριάδα στα στόπερ οι κρητικοί (pic)

Ο Γιώργος Σίμος θα παρατάξει (και) στο ΟΑΚΑ το σύστημα που έχει εσχάτως καθιερώσει 

Με 5-4-1 θα παίξει (ξανά) ο ΟΦΗ, καθώς ο Γιώργος Σίμος διατήρησε τον συγκεκριμένο σχηματισμό για το ματς με την ΑΕΚ στο ΟΑΚΑ. Πιο αναλυτικά θα παρατάξει τον Γουάλι κάτω από τα γκολπόστ, τους Βαφέα, Γιαννούλη, Περδίκη στα στόπερ, τον Μπράουν δεξιό μπακ-χαφ, τον Μπολάκη αριστερό, τους Σακόρ, Βίκτορ, Στάικο Ναμπί στα χαφ και τον Μάνο στην κορυφή της επίθεσης. 
 

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