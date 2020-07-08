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Πανιώνιος: Ζήτησε από την ΚΕΔ διεθνείς διαιτητές στα τελευταία ματς των play out

Πανιώνιος: Ζήτησε από την ΚΕΔ διεθνείς διαιτητές στα τελευταία ματς των play out

Πανιώνιος: Ζητάει από την ΚΕΔ διεθνείς διαιτητές στα τελευταία ματς των play out

Με επιστολή του στην ΚΕΔ ο Πανιώνιος ζήτησε τον ορισμό διεθνών διαιτητών στα δύο τελευταία ματς των play out.   

Η μάχη της παραμονής έχει μπει στην τελική ευθεία και το Σάββατο στη Νέα Σμύρνη ο Πανιώνιος φιλοξενεί τον Παναιτωλικό σε έναν «τελικό» με τον νικητή να αποκτά τεράστιο πλεονέκτημα για την σωτηρία. 
 
Επειδή το ματς αυτό είναι ιδιαίτερα κρίσιμο, στον Πανιώνιο βλέποντας και φαινόμενα όως η διαιτησία του Ζαχαριάδη στην Λάρισα κόντρα στην ΑΕΛ, ζήτησαν την παρουσία διεθνών διαιτητών στις δύο τελευταίες αγωνιστικές των play out. 
 
Στη Νέα Σμύρνη έχουν πολλά παράπονα από τα σφυρίγματα του εν λόγω διαιτητή αφού θεωρούν πως οι αποφάσεις του ήταν ένας από τους βασικούς λόγους που οι «κυανέρυθροι» έμειναν στην λευκή ισοπαλία. 
 
Συγκεκριμένα, οι Νεοσμυρνιώτες θεωρούν ότι η πρώτη από τις δύο κίτρινες της αποβολής του Ντομίνγκες ήταν ανύπαρκτη, όταν την ίδια ώρα το αντιαθλητικό φάουλ του Γκεζάλ πάνω στον Τσιλούλη τιμωρήθηκε μόνο με κίτρινη κάρτα ενώ όπως τόνιζαν θα έπρεπε να αντικρίσει απευθείας κόκκινη.   
 
Τα παράπονα όμως είναι και για άλλες φάσεις όπως το χτύπημα στον Παπανικολάου όπου δεν υπήρξε καν κάρτα. Για τον λόγο αυτό κι επειδή ο αγώνας του Σαββάτου-κυρίως-αλλά και αυτός με τον Ατρόμητο την επόμενη εβδομάδα θα κρίνουν την παραμονή, ο Πανιώνιος ζήτησε από την ΚΕΔ τον ορισμό διεθνών διαιτητών, των καλύτερων δηλαδή στην Ελλάδα, ώστε να διασφαλιστεί στο μέτρο του δυνατού μια σωστή διαιτησία.
 
Κάτι που εισακούστηκε ως έναν βαθμό, καθώς στην αναμέτρηση του Σαββάτου στο VAR θα είναι ο διεθνής Τάσος Σιδηρόπουλος. 

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