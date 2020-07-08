Μιχάι: «Δουλειά για να έρθουν τα αποτελέσματα» (vid)
Ο νεαρός στόπερ του ΠΑΟΚ σχολίασε πως στην ομάδα πρέπει να σκέφτονται μόνο τη δουλειά
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Ο νεαρός στόπερ του ΠΑΟΚ σχολίασε πως στην ομάδα πρέπει να σκέφτονται μόνο τη δουλειά