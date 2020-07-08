ΌΛΑ ΤΑ LIVESCORE
TOP ΑΓΩΝΕΣ
  • TOP ΑΓΩΝΕΣ
  • SUPER LEAGUE 1
  • PREMIER LEAGUE
  • LALIGA SANTANDER
  • SERIE A
  • SÜPER LIG
  • PREMIER LEAGUE

  • ΑΡΗΣ -

    vs

    ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -

    PRE-MATCH

  • ΠΑΟΚ -

    vs

    ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ -

    PRE-MATCH

  • ΑΕΚ -

    vs

    ΟΦΗ -

    PRE-MATCH

  • ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ -

    vs

    ESPANYOL -

    PRE-MATCH

  • ΜΠΡAΙΤΟΝ & ΧΟΒ ΑΛΜΠΙΟΝ -

    vs

    ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ -

    PRE-MATCH

  • ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ. -

    vs

    ΓΟΥΛΒΣ -

    PRE-MATCH

  • ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ -

    vs

    ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ -

    PRE-MATCH

  • ΤΖΕΝΟΑ -

    vs

    ΝAΠΟΛΙ -

    PRE-MATCH

  • ΧΕΤAΦΕ -

    vs

    ΒΙΓΙΑΡΕAΛ -

    PRE-MATCH

  • ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ -

    vs

    ΜΠΕΡΝΛΙ -

    PRE-MATCH

ΑρχικήΠοδόσφαιροSuperleague 1ΠΑΟΚ
ΔΕΙΤΕ ΤΑ LIVE
Μιχάι: «Δουλειά για να έρθουν τα αποτελέσματα» (vid)

Μιχάι: «Δουλειά για να έρθουν τα αποτελέσματα» (vid)

Μιχάι: «Δουλειά για να έρθουν τα αποτελέσματα» (vid)

Ο νεαρός στόπερ του ΠΑΟΚ σχολίασε πως στην ομάδα πρέπει να σκέφτονται μόνο τη δουλειά 

Μέσω της «δουλειάς» θα έρθουν τα αποτελέσματα για τον ΠΑΟΚ και αυτό τόνισε ο Ενέα Μιχάι στο PAOK TV. «Είναι λογικό σε οποιαδήποτε ομάδα στον κόσμο όταν τα αποτελέσματα δεν είναι θετικά να μας επηρεάζει. Είμαστε επαγγελματίες, πρέπει να σκεφτόμαστε το κάθε ματς. Ο καλύτερος τρόπος είναι να σκέφτεται ο κάθε ποδοσφαιριστής τη δουλειά του να τα κάνει όσο καλύτερα μπορεί και θα έρθει το αποτέλεσμα που θέλει», ανέφερε μεταξύ άλλων ο νεαρός στόπερ. 
 
 

Tags

Περισσοτερα Αρθρα