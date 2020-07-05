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Μπίσεσβαρ: «Να παραμείνουμε θετικοί» (vid)

Μπίσεσβαρ: «Να παραμείνουμε θετικοί» (vid)

Μπίσεσβαρ: «Να παραμείνουμε θετικοί» (vid)

O χαφ του ΠΑΟΚ έδωσε το... σύνθημα για την επόμενη ημέρα στην ομάδα και τα εναπομείναντα παιχνίδια στα play off 

Το... κάτι παραπάνω θα μπορούσε να πάρει ο ΠΑΟΚ στην Κρήτη, καθώς ο Μπίσεσβαρ τόνισε στο PAOK TV πως στο χθεσινό (2-2) με τον ΟΦΗ οι γηπεδούχοι βρήκαν στόχο δις με μόνο ισάριθμες on target τελικές.  «Πιστεύω ότι δεν παίξαμε τόσο άσχημα, είχαμε αρκετές μικρές ευκαιρίες, ενώ ο ΟΦΗ με δύο τελικές στην εστία κατάφερε να σκοράρει δύο γκολ, αυτή είναι η φάση στην οποία βρισκόμαστε τώρα και προσπαθούμε για το καλύτερο κάθε φορά και προσπαθούμε να το ξεπεράσουμε. Σήμερα σκόραραν δύο φορές και πιστεύω ότι έπρεπε να σκοράρουμε δύο παραπάνω, έτσι είναι το ποδόσφαιρο...», είπε αρχικά.
 
Και συνέχισε.  «Είμαστε επαγγελματίες ποδοσφαιριστές και θέλουμε να δουλεύουμε σκληρά ο ένας για τον άλλο και μικρές λεπτομέρειες είναι αυτές που κρίνουν τον αγώνα. Έπρεπε να κάνουμε το 0-2 αλλά αντί αυτού ο ΟΦΗ έκανε το 1-1. Είναι κάτι το οποίο συμβαίνει και πρέπει να έχεις τον έλεγχο του παιχνιδιού και εμείς όταν χάσαμε τον έλεγχο δεχθήκαμε το γκολ».
 
Για την επόμενη ημέρα είπε πως «να παραμείνουμε θετικοί και να δουλεύουμε σκληρά, πιστεύοντας στους εαυτούς μας και στην ομάδα και όλα θα πάνε καλά».
 
 

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