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Μαρτίνες: «Επαγγελματισμός και ενότητα»

Μαρτίνες: «Επαγγελματισμός και ενότητα»

Μαρτίνες: «Επαγγελματισμός και ενότητα»

Ο Αργεντινός μεσοεπιθετικός του Αρη σχολίασε το πώς διαχειρίζονται οι «κίτρινοι» την κατάσταση με το μικρό, αριθμητικά, ρόστερ 

Για την κατάσταση στον Αρη που έχουν απομείνει λίγοι παίκτες, αλλά και την επερχόμενη αναμέτρηση με την ΑΕΚ μίλησε ο Νίκο Μαρτίνες στη NOVA. 
 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΑ ΟΣΑ ΕΙΠΕ 
«Είναι μια δύσκολη κατάσταση, αλλά πρέπει να την αντιμετωπίσουμε. Πρέπει να τη διαχειριστούμε με έξυπνο τρόπο. Να μείνουμε ενωμένοι ως ομάδα, όπως ήμασταν μέχρι τώρα. Μπορεί να είμαστε λιγότερα άτομα στο ρόστερ αυτή τη στιγμή, όμως, δεν μπορούμε να επιτρέψουμε καμία τρέλα από οποιονδήποτε, όπως με κάρτες ή κάποιον τραυματισμό. Με επαγγελματισμό και ενότητα μπορούμε να τα καταφέρουμε».
 
Για το παιχνίδι με την ΑΕΚ:
«Θα είμαστε συγκεντρωμένοι 100% στον αγωνιστικό χώρο. Η ΑΕΚ δεν θα έχει καθόλου εύκολο έργο!»
 
Πως προσεγγίζει τα παιχνίδια ο Άρης:
«Μια επαγγελματική προσέγγιση στα παιχνίδια για να αποφύγουμε τους τραυματισμούς τις κάρτες και οτιδήποτε μπορεί να μας στοιχίσει κάποιον παίκτη. Πρέπει να φερθούμε έξυπνα και επαγγελματικά»
 
Αν έχει ξαναζήσει κάτι παρόμοιο:
«Σίγουρα όχι γιατί είναι κάτι που συμβαίνει λόγο της πανδημίας κανείς δεν είχε αντιμετωπίσει κάτι τέτοιο. Αν δεν είχε συμβεί η πανδημία τότε εμείς θα είχαμε τελειώσει τη χρονιά κανονικά είναι κάτι πρωτόγνωρο». 
 
Ποιος είναι ο στόχος του Άρη για τη συνέχεια:
«Εμείς πρέπει να αφήσουμε την καλύτερη δυνατή εντύπωση στο τέλος της χρονιάς σίγουρα χάσαμε την πρόκριση στον τελικό στα τελευταία δευτερόλεπτα και ήταν ένας στόχος που θέλαμε πολύ. Αλλά έχουμε κερδίσει την έξοδο στην Ευρώπη που ήταν επίσης ένας μεγάλος στόχος».
 
Για το πως ήταν αυτές οι μέρες που αποχώρησαν αρκετοί συμπαίκτες του:
«Δυστυχώς εγώ ήμουν στο νοσοκομείο τις ημέρες που τα περισσότερα παιδιά αποχωρούσαν και δεν μπόρεσαν να τα αποχαιρετήσω. Αλλά σίγουρα έχω επαφές με τα περισσότερα παιδιά».    

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