Μαρτίνες: «Επαγγελματισμός και ενότητα»
Ο Αργεντινός μεσοεπιθετικός του Αρη σχολίασε το πώς διαχειρίζονται οι «κίτρινοι» την κατάσταση με το μικρό, αριθμητικά, ρόστερ
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Ο Αργεντινός μεσοεπιθετικός του Αρη σχολίασε το πώς διαχειρίζονται οι «κίτρινοι» την κατάσταση με το μικρό, αριθμητικά, ρόστερ