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ΑρχικήΠοδόσφαιροSuperleague 1
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Oλυμπιακός – ΟΦΗ: Βασικός ο Αλέν (pic)

Oλυμπιακός – ΟΦΗ: Βασικός ο Αλέν (pic)

Oλυμπιακός – ΟΦΗ: Βασικός ο Αλέν

Ο Γάλλος γκολκίπερ θα υπερασπιστεί την εστία των «ερυθρόλευκων» κόντρα στους κρητικούς

Χρόνο συμμετοχής σε αρκετούς παίκτες του που δεν παίζουν πολύ θα δώσει απόψε (1/7) ο  Πέδρο Μαρτίνς κόντρα στον ΟΦΗ, καθώς στο αρχικό σχήμα του Ολυμπιακού βρίσκονται, μεταξύ άλλων, οι Αλέν, Γκασπάρ και Χασάν
 
Πιο συγκεκριμένα ο Αλέν θα βρίσκεται κάτω από τα γκολπόστ, οι Γκασπάρ, Μπα, Σισέ, Τσιμίκας στην άμυνα από τα δεξιά προς τα αριστερά, οι Γκιλιέρμε, Καφού, Καμαρά στον άξονα, οι Φορτούνης, Μασούρας στα άκρα και ο Χασάν στην κορυφή της επίθεσης.  

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