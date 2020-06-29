Super League - Η βαθμολογία των play out:Στην κορυφή ο Ατρόμητος
Οι Περιστεριώτες «σκαρφάλωσαν» στην πρώτη θέση των play out, χάρις στο 3-0 που επικράτησαν της ΑΕΛ
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ΤΕΛΙΚΟ
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 0vs
ΛΑΜΙΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 3vs
Α.Ε. ΛAΡΙΣΑ 0
ΚΡΙΣΤΑΛ ΠAΛΑΣ -vs
ΜΠΕΡΝΛΙ -
ΧΕΤAΦΕ -vs
ΣΟΣΙΕΔAΔ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΕΚ 1vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΡΗΣ 0vs
ΠΑΟΚ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 1vs
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ESPANYOL 0vs
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ. 1vs
ΑΡΣΕΝΑΛ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΕΣΤΕΡ 0vs
ΤΣΕΛΣΙ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 0vs
ΛΑΜΙΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 3vs
Α.Ε. ΛAΡΙΣΑ 0
ΚΡΙΣΤΑΛ ΠAΛΑΣ -vs
ΜΠΕΡΝΛΙ -
ΧΕΤAΦΕ -vs
ΣΟΣΙΕΔAΔ -
ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ -vs
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ -
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ -vs
ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ -
ΑΠΟΛΛΩΝ ΛAΡΙΣΑΣ -vs
ΠΛΑΤΑΝΙAΣ -
ΔΟΞΑ ΔΡAΜΑΣ -vs
ΚΕΡΚΥΡΑ -
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ -vs
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ -
ΑΕ ΚΑΤΑΙΣΚAΚΗΣ -vs
ΠΑΣ ΓΙAΝΝΙΝΑ -
LIVE
ΓΚΕΝΤΣΛΕΡΜΠΙΡΛΙΓΚΙ 0vs
ΚΑΣΙΜΠΑΣΑ 1
Οι Περιστεριώτες «σκαρφάλωσαν» στην πρώτη θέση των play out, χάρις στο 3-0 που επικράτησαν της ΑΕΛ