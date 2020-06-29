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Super League - Η βαθμολογία των play out:Στην κορυφή ο Ατρόμητος

Super League - Η βαθμολογία των play out:Στην κορυφή ο Ατρόμητος

Super League - Η βαθμολογία των play out:Στην κορυφή ο Ατρόμητος

Οι Περιστεριώτες  «σκαρφάλωσαν» στην πρώτη θέση των play out, χάρις στο 3-0 που επικράτησαν της ΑΕΛ 

Στην κορυφή των play out «σκαρφάλωσε» ο Ατρόμητος μετά την αποψινή του νίκη (3-0) επί της ΑΕΛ, ενώ το 0-0 του Πανθεσσαλικού μεταξύ Βόλου και Λαμίας διατήρησε τις δύο ομάδες στην 11η και 10η θέση αντίστοιχα. 
 
 
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Ατρόμητος 37 β.
Αστέρας Τρίπολης 36 β. 
ΑΕΛ 33 β.
Λαμία 32 β.
Βόλος 31 β.
Ξάνθη 22 β.
Παναιτωλικός 22 β.
Πανιώνιος 21 β.
 
 
5η Αγωνιστική
Σάββατο (4/7)
Αστέρας Τρίπολης - Βόλος (19:15)
Λαμία - Ξάνθη (19:30)
Δευτέρα (6/7)
ΑΕΛ - Πανιώνιος (19:30)
Ατρόμητος - Παναιτωλικός (20:00)
 
6η Αγωνιστική
Σάββατο (11/7)
Ξάνθη - Αστέρας Τρίπολης (19:15)
Βόλος - Ατρόμητος (19:15)
Πανιώνιος - Παναιτωλικός (19:15)
Λαμία - ΑΕΛ (19:15)
 
7η Αγωνιστική
Σάββατο (18/7)
ΑΕΛ - Ξάνθη (19:15)
Αστέρας Τρίπολης - Λαμία (19:15)
Ατρόμητος - Πανιώνιος (19:15)
Παναιτωλικός - Βόλος (19:15)

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