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Κουέστα: «Μπορεί να συνεχίσω, μπορεί και όχι»

Κουέστα: «Μπορεί να συνεχίσω, μπορεί και όχι»

Κουέστα: «Μπορεί να συνεχίσω, μπορεί και όχι»

Ο Ισπανός γκολκίπερ του Αρη στάθηκε στο γεγονός πως το μέλλον του στην ομάδα είναι αβέβαιο

Αβέβαιο είναι το μέλλον του Χουλιάν Κουέστα στον Αρη και αυτό ανέφερε ο Ισπανός γκολκίπερ στη NOVA, λίγο μετά το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ
 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΑ ΟΣΑ ΕΙΠΕ 
«Το αποτέλεσμα δεν είναι ευχάριστο για εμάς. Θεωρώ όμως ότι δεν παίξαμε άσχημα. Είχαμε την κατοχή της μπάλας, ο ΠΑΟΚ είχε καλύτερες ευκαιρίες βέβαια. Έπαιξε τον ρόλο του και όσα έγιναν την Τετάρτη, είχαμε κακή ψυχολογία. Επίσης αρκετοί παίκτες βρίσκονται στο τέλος του συμβολαίου τους και ενδεχομένως να έχουν άλλες σκέψεις. Όλα αυτά δημιούργησαν αρνητικές συνθήκες για εμάς».
 
Για το αν κόστισαν τα αμυντικά λάθη: «Κάναμε κάποια λάθη και ο ΠΑΟΚ ήταν πολύ καλός στις αντεπιθέσεις. Αυτό είναι πραγματικότητα και αν δεν είσαι συγκεντρωμένος σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, αρκεί και ένα λεπτό να συμβεί αυτό που έγινε».
 
Για την απόδοσή του: «Νιώθω καλά, έχω αυτοπεποίθηση. Δούλεψα αρκετά στην καραντίνα. Πριν τη διακοπή είχα ακόμα πόνους από τον τραυματισμό, αλλά εστίασα πολύ στο να επανέλθω στο μέγιστο βαθμό. Μπορώ να είμαι ευχαριστημένος για την απόδοσή μου αλλά όχι για το αποτέλεσμα. Είμαι λυπημένος για την ήττα και για τον κόσμο μας που περιμένει αρκετά από εμάς. Θα προσπαθήσουμε στα επόμενα παιχνίδια να παρουσιάσουμε καλύτερα αποτελέσματα».
 
Για το συμβόλαιό του: «Περιμένω την ομάδα να μου κάνει πρόταση. Είχα μια πρόταση νωρίτερα η οποία τώρα δεν ισχύει οπότε το συμβόλαιο λήγει την Τετάρτη και περιμένω την ομάδα να με προσεγγίσει για να δούμε αυτό το θέμα». Όλα είναι πιθανά. Μπορεί να συνεχίσω, μπορεί όχι. Το ίδιο ισχύει και για άλλους αρκετούς ποδοσφαιριστές. Δεν είναι στο δικό μου χέρι αν θα συνεχίσω εδώ».

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