Κουέστα: «Μπορεί να συνεχίσω, μπορεί και όχι»
Ο Ισπανός γκολκίπερ του Αρη στάθηκε στο γεγονός πως το μέλλον του στην ομάδα είναι αβέβαιο
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Ο Ισπανός γκολκίπερ του Αρη στάθηκε στο γεγονός πως το μέλλον του στην ομάδα είναι αβέβαιο