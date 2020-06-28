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Ράσταβατς: «Σημαντικό ότι παίζουν νεαροί»

Ράσταβατς: «Σημαντικό ότι παίζουν νεαροί»

Ράσταβατς: «Σημαντικό ότι παίζουν νεαροί»

Ο κόουτς του Αστέρα Τρίπολης στάθηκε στην ευκαιρία που του δίνεται να δοκιμάσει τους πιτσιρικάδες των Αρκάδων 

Αρκετά νέα παιδιά δοκιμάζει ο Αστέρας Τρίπολης και εκεί στάθηκε ο Μίλαν Ράσταβατς μετά την ισοπαλία (1-1) του Αγρινίου με τον Παναιτωλικό.  «Ηταν ένα καλό παιχνίδι για εμάς, έτσι όπως εξελίχθηκε, με το αποτέλεσμα. Λόγω των συνθηκών, κοιτάμε να δούμε και να δοκιμάσουμε κάποιους ποδοσφαιριστές για το μέλλον. Είχαμε κάποιες ευκαιρίες τόσο εμείς όσο και ο αντίπαλος αλλά εν κατακλείδι ήταν ένα καλό αποτέλεσμα για εμάς», είπε αρχικά ο Σέρβος κόουτς στην ΕΡΤ.
 
Και συνέχισε.  «Πιο σημαντικό και από τα αποτελέσματα είναι το γεγονός ότι δεν είχαμε κάποιον τραυματισμό, ότι είχαμε την ευκαιρία να δοκιμάσουμε κάποιους νεαρούς ποδοσφαιριστές, καθώς τελειώνουν και αρκετά συμβόλαια, οπότε θα πρέπει να σκεφτούμε και το μέλλον». 

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