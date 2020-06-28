«Ο ΑΠΟΕΛ θέλει 100.000 ευρώ για τον δανεισμό του Βούρου»
Η κυπριακή ομάδα δεν φαίνεται, επί του παρόντος, να συζητά το ενδεχόμενο πώλησης του 25χρονου αμυντικού
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Η κυπριακή ομάδα δεν φαίνεται, επί του παρόντος, να συζητά το ενδεχόμενο πώλησης του 25χρονου αμυντικού