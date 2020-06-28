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«Ο ΑΠΟΕΛ θέλει 100.000 ευρώ για τον δανεισμό του Βούρου»

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«Ο ΑΠΟΕΛ θέλει 100.000 ευρώ για τον δανεισμό του Βούρου»

Η κυπριακή ομάδα δεν φαίνεται, επί του παρόντος, να συζητά το ενδεχόμενο πώλησης του 25χρονου αμυντικού 

Σε άδεια μέχρι τις 15 Ιουλίου βρίσκεται ο Πραξιτέλης Βούρος από τον ΑΠΟΕΛ, καθώς έχει εκφράσει την επιθυμία να επιστρέψει στην Ελλάδα και από τη Λευκωσία δείχνουν διατεθειμένοι να ικανοποιήσουν το αίτημά του. Η περίπτωση του 25χρονου αμυντικού απασχολεί τον ΟΦΗ και τα νεαρότερα από την Κύπρο αφορούν τις απαιτήσεις του «Θρύλου».
 
Σύμφωνα λοιπόν με τα όσα αναφέρουν στο Νησί της Αφροδίτης, από το ΓΣΠ δεν επιθυμούν να μπουν σε συζητήσεις για την παραχώρησή του, παρότι αρχικά αναφέρονταν πως είναι ανοικτοί σε αυτό το ενδεχόμενο εάν π.χ. διατηρήσουν υψηλό ποσοστό μεταπώλησης. Αντίθετα σε πρώτη φάση λένε πως παραχωρούν τον παίκτη δανεικό έναντι «ενοικίου» περίπου 100.000 ευρώ, plus την κάλυψη του συμβολαίου του. Βέβαια σε μία μεταγραφική περίοδο και εν μέσω διαπραγματεύσεων, τα δεδομένα αλλάζουν ανά πάσα στιγμή.

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