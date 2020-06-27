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Ένινγκ: «Θέλουμε τη νίκη»

Ένινγκ: «Θέλουμε τη νίκη»

Ένινγκ: «Θέλουμε τη νίκη»

Ο κόουτς του Άρη τόνισε πως οι «κίτρινοι» δεν θα είναι αδιάφοροι στα εναπομείναντα ματς των play off 

Το «σύνθημα» για τη νίκη στο αυριανό ντέρμπι του Άρη με τον ΠΑΟΚ έδωσε ο Μίκαελ Ένινγκ, μέσω των όσων είπε στη NOVA. 
 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΑ ΟΣΑ ΕΙΠΕ
Για την κατάσταση που βρίσκεται η ομάδα: «Είναι πολύ μικρό το διάστημα ανάμεσα στα δύο παιχνίδια (σ.σ. με ΑΕΚ και αυτό με ΠΑΟΚ που έρχεται). Όλοι μετά το παιχνίδι με την ΑΕΚ είναι καταρρακωμένοι και είναι φυσιολογικό αυτό ωστόσο ήδη έχει έρθει κάπως το κέφι για το επόμενο παιχνίδι». 
 
Για το ματς με τον ΠΑΟΚ: «Αν δεν γνωρίζαμε τη σημασία ενός τοπικού ντέρμπι όπως αυτό, θα κάναμε κάτι λάθος, είναι ξεκάθαρο πως πρέπει να το δούμε σοβαρά. Θα κάνουμε ότι περνάει από το χέρι μας για να επαναλάβουμε τη νίκη της κανονικής περιόδου».
 
Για το μεγαλύτερο βαθμολογικό κίνητρο που έχει ο ΠΑΟΚ: «Σε όλα τα παιχνίδια κάτι διακυβεύεται. Μου είναι αδιάφορο αν το παιχνίδι έχει κίνητρο για τον ΠΑΟΚ, δεν με απασχολεί, εμείς θέλουμε να κερδίσουμε».
 
Για τη σωματική κατάσταση των παικτών μετά τα 120 λεπτά της Τετάρτης: «Υπάρχει μειονέκτημα και για τον αντίπαλο γιατί και αυτός έπαιξε παιχνίδι ενώ είχε και ταξίδι επιστροφής. Δεν υπάρχει λόγος να ψάχνουμε κάποια δικαιολογία για τη δική μας ομάδα. Είναι φυσιολογικό να υπάρχει κάποια κόπωση αλλά αυτό επηρεάζει και τις δύο ομάδες. Αυτό που με ενοχλεί πιο πολύ είναι ότι δεν θα έχουμε την παρουσία του κόσμου».
 
Για το αν υπάρχουν προβλήματα: «Αυτή τη περίοδο όλες οι ομάδες έχουν προβλήματα γιατί λήγουν πολλά συμβόλαια 30 Ιουνίου και δεν ξέρουμε τι θα γίνει την επόμενη μέρα, οπότε δεν θα ήθελα να κάνω κάποιο σχόλιο για το ματς της Κυριακής ή τα επόμενα ματς».
 
Για τον στόχο του Άρη στα επόμενα ματς: «Θέλουμε να παίξουμε απλά καλό ποδόσφαιρο, αυτό θέλουμε να κάνουμε μέχρι το τέλος της σεζόν».

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