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Γουάιλι: «Μας λείπει η νίκη» (vid)

Γουάιλι: «Μας λείπει η νίκη» (vid)

Γουάιλι: «Μας λείπει η νίκη» (vid)

Ο γκολκίπερ του ΟΦΗ στάθηκε στο πόσο θέλουν να κερδίσουν οι κρητικοί τον Παναθηναϊκό 

Φανέλα βασικού έχει πάρει ο Οσκαρ Γουάιλι στα play off και ο γκολκίπερ του ΟΦΗ μίλησε στην κάμερα της ομάδας για το επερχόμενο ματς με τον Παναθηναϊκό. Οπου και μεταξύ άλλων στάθηκε στην αναγκαιότητα που υπάρχει στο Ηράκλειο ώστε να κερδίσουν. «Μας λείπει η νίκη και θα την πάρουμε», σχολίασε χαρακτηριστικά. 
 

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