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Βαθμολογία play out: H Ξάνθη στο +1 από Παναιτωλικό και +4 από Πανιώνιο

Βαθμολογία play out: H Ξάνθη στο +1 από Παναιτωλικό και +4 από Πανιώνιο

Βαθμολογία play out: Πέρασε 12η η Ξάνθη

Η ομάδα της Θράκης προσπέρασε απόψε τον Παναιτωλικό και βρέθηκε στο «+4» από τον ουραγό Πανιώνιο 

Στη 12η θέση «σκαρφάλωσε» η Ξάνθη μετά την αποψινή της νίκη επί του Ατρόμητου, καθώς βρίσκεται πλέον στο «+1» από τον Παναιτωλικό και στο «+4» από τον Πανιώνιο. Αυτόματα το ματς του Σαββάτου (27/6) της Νέας Σμύρνης όπου θα την υποδεχθούν οι «κυανέρυθροι» αποκτά χαρακτήρα ξεχωριστής σημασίας, ενώ μία ημέρα μετά τα «καναρίνια» θα φιλοξενήσουν τον Αστέρα Τρίπολης. 
 
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
Αστέρας Τρ. 35 
Ατρόμητος 34 
ΑΕΛ 33
Λαμία 31
Βόλος 30 
Ξάνθη 22 
Παναιτωλικός 21 
Πανιώνιος 18 
 
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Σάββατο (27/6) 
Πανιώνιος – Ξάνθη (19:15) 
Κυριακή (28/6) 
Παναιτωλικός – Αστέρας Τρίπολης (19:30) 
Δευτέρα (29/6) 
Βόλος – Λαμία (19:30)
Ατρόμητος – ΑΕΛ (20:00)  

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