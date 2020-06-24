Βαθμολογία play out: H Ξάνθη στο +1 από Παναιτωλικό και +4 από Πανιώνιο
Η ομάδα της Θράκης προσπέρασε απόψε τον Παναιτωλικό και βρέθηκε στο «+4» από τον ουραγό Πανιώνιο
Θα θέλατε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις για την έκτακτη επικαιρότητα απο το gazzetta.gr ;
LIVE
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 0vs
ΠΑΟΚ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΡΗΣ 2vs
ΑΕΚ 2
LIVE
ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ 0vs
ΚΡΙΣΤΑΛ ΠAΛΑΣ 0
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -vs
ΜΑΓΙΟΡΚΑ -
ΑΤΑΛAΝΤΑ -vs
ΛAΤΣΙΟ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝAΙΤΕΝΤ 3vs
ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ. 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΟΥΛΒΣ 1vs
ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ 0
LIVE
ΙΝΤΕΡ 2vs
ΣΑΣΣΟΥΟΛΟ 2
LIVE
ΑΛΑΒΕΣ 0vs
ΟΣΑΣΟΥΝΑ 1
ΡΟΜΑ -vs
ΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΞAΝΘΗ 1vs
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 0
LIVE
ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ 0vs
ΚΡΙΣΤΑΛ ΠAΛΑΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ ΣΙΤΙ 0vs
ΕΒΕΡΤΟΝ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΟΥΛΒΣ 1vs
ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ 1vs
ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝAΙΤΕΝΤ 3vs
ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ. 0
LIVE
ΣΟΣΙΕΔAΔ 0vs
ΘΕΛΤΑ 1
LIVE
ΑΛΑΒΕΣ 0vs
ΟΣΑΣΟΥΝΑ 1
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -vs
ΜΑΓΙΟΡΚΑ -
LIVE
ΙΝΤΕΡ 2vs
ΣΑΣΣΟΥΟΛΟ 2
ΑΤΑΛAΝΤΑ -vs
ΛAΤΣΙΟ -
ΡΟΜΑ -vs
ΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ -
LIVE
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 0vs
ΠΑΟΚ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΡΗΣ 2vs
ΑΕΚ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΑΡΑΓΟΣΑ 85vs
ΓΚΡΑΝ ΚΑΝAΡΙΑ 76
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΝΔΟΡΑ 91vs
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 75
ΒΑΛΕΝΘΙΑ -vs
ΜΠΟΥΡΓΟΣ -
Η ομάδα της Θράκης προσπέρασε απόψε τον Παναιτωλικό και βρέθηκε στο «+4» από τον ουραγό Πανιώνιο