Βετεράνοι Ολυμπιακού: «Τιμή και δόξα στον Νίκο Αλέφαντο»
Από την πλευρά του Συνδέσμου βετεράνων ποδοσφαιριστών του Ολυμπιακού υπήρξε συλληπητήρια ανακοίνωση για τον Νίκο Αλέφαντο.
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Από την πλευρά του Συνδέσμου βετεράνων ποδοσφαιριστών του Ολυμπιακού υπήρξε συλληπητήρια ανακοίνωση για τον Νίκο Αλέφαντο.