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Βετεράνοι Ολυμπιακού: «Τιμή και δόξα στον Νίκο Αλέφαντο»

Βετεράνοι Ολυμπιακού: «Τιμή και δόξα στον Νίκο Αλέφαντο»

Βετεράνοι Ολυμπιακού: «Τιμή και δόξα στον Νίκο Αλέφαντο»

Από την πλευρά του Συνδέσμου βετεράνων ποδοσφαιριστών του Ολυμπιακού υπήρξε συλληπητήρια ανακοίνωση για τον Νίκο Αλέφαντο.

Η ανακοίνωση του Συνδέσμου Βετεράνων του Ολυμπιακού για τον Αλέφαντο:
 
Ο Σύνδεσμος Βετεράνων Ποδοσφαιριστών του Ολυμπιακού Πειραιώς, αποτίει φόρο τιμής στη μεγάλη και ιστορική μορφή του Νίκου Αλέφαντου που έφυγε ξαφνικά από κοντά μας γεμίζοντας θλίψη τους Έλληνες φιλάθλους.
 
Ο Νίκος Αλέφαντος έχει γράψει το όνομα του με χρυσά γράμματα στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου τόσο σαν παίκτης όσο και σαν προπονητής, έχοντας αγωνιστεί και προπονήσει τις περισσότερες ελληνικές ομάδες, ενώ για τρεις διαφορετικές περιόδους διετέλεσε προπονητής του Ολυμπιακού Πειραιώς.
 
Ο Νίκος Αλέφαντος υπήρξε ένα από τα σημαντικότερα και παλαιότερα μέλη του Συνδέσμου Βετεράνων Ποδοσφαιριστών του Ολυμπιακού Πειραιώς συμμετέχοντας σε πολλές εκδηλώσεις. Το Δ.Σ. εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένεια του και θα τιμήσει με στεφάνι τον σπουδαίο Έλληνα ποδοσφαιριστή και προπονητή, που είναι πλέον στο πάνθεον των μεγάλων μορφών της ιστορίας του ελληνικού ποδοσφαίρου.
ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΔΟΞΑ
ΣΤΟΝ ΜΕΓΑΛΟ ΝΙΚΟ ΑΛΕΦΑΝΤΟ

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