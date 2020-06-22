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Γκασπάρ: «Η Αθήνα είναι κόκκινη» (pic)

Γκασπάρ: «Η Αθήνα είναι κόκκινη» (pic)

Ο Μπρούνο Γκασπάρ έστειλε το δικό του μήνυμα μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί του Παναθηναϊκού.

Μετά το εμφατικό 3-0 επί του Παναθηναϊκού, ο Μπρούνο Γκασπάρ έστειλε το δικό του μήνυμα μέσω των social media!

 

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