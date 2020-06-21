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ΑρχικήΠοδόσφαιροSuperleague 1Αστέρας Τρίπολης
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Ράσταβατς: «Καλή εικόνα και να προφυλάξουμε τους παίκτες μας»

Ράσταβατς: «Καλή εικόνα και να προφυλάξουμε τους παίκτες μας»

Ράσταβατς: «Καλή εικόνα και να προφυλάξουμε τους παίκτες μας»

Ο κόουτς του Αστέρα Τρίπολης αναφέρθηκε στους... στόχους των Αρκάδων στα play out 

Την υγεία των παικτών του έβαλε πάνω από όλα ο Μίλαν Ράσταβατς, μετά το 1-1 που παραχώρησε ο Αστέρας Τρίπολης στον Ατρόμητο.  «Είμαι ικανοποιημένος από την προσπάθεια της ομάδας μου, είχαμε ευκαιρίες, καλή οργάνωση, καλές επιθέσεις, καλή αμυντική συμπεριφορά, βάλαμε τον Ατρόμητο σε παθητικό ρόλο», είπε αρχικά στη NOVA. Και συνέχισε. «Προσπαθούμε να προστατέψουμε ποδοσφαιριστές που είναι πιο πολύ κουρασμένοι, οι παίκτες δεν είναι απόλυτα προετοιμασμένοι για συνεχόμενα ματς, όλες οι ομάδες έχουν μικρά προβλήματα έτσι και εμείς. Ευτυχώς σήμερα δεν είχαμε κάποιον τραυματισμό».
 
Για τη συνέχεια των play out σχολίασε πως «θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε με τον ίδιο τρόπο, να έχουμε μια καλή εικόνα, μας νοιάζει να προφυλάξουμε τους παίκτες μας και να συνδυάζουμε όλα αυτά με αποτελέσματα».

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