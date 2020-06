«Ντόπαρε» τους συμπαίκτες του ο Βαλμπουενά: «Πάμε παιδιά να πάρουμε τη νίκη» (pic)

Ο Ματιέ Βαλμπουενά δεν θα προσφέρει τις υπηρεσίες του, στο μεγάλο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, καθώς συνεχίζει το ειδικό πρόγραμμα για να προλάβει τον αγώνα Κυπέλλου της Τετάρτης (24/6) με τον ΠΑΟΚ.

Παρ' όλα αυτά ο Γάλλος εξτρέμ του Ολυμπιακού έδωσε το σύνθημα της νίκης για το ντέρμπι κόντρα στον Παναθηναϊκό.

«Πάμε παιδιά, πάμε να πάρουμε αυτή τη νίκη» ανέφερε χαρακτηριστικά στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter.

Come on lads! Let’s get this ! #Olympiacos https://t.co/pXYaemJE3q

