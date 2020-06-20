Ένινγκ: «Βρεθήκαμε πολύ κοντά στο να νικήσουμε»
Ο Μίκαελ Ένινγκ στάθηκε και στην φάση του πέναλτι που πήρε η ΑΕΚ αλλά από εκεί και πέρα επισήμανε ότι ο Άρης βρέθηκε πολύ κοντά στη νίκη.
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Ο Μίκαελ Ένινγκ στάθηκε και στην φάση του πέναλτι που πήρε η ΑΕΚ αλλά από εκεί και πέρα επισήμανε ότι ο Άρης βρέθηκε πολύ κοντά στη νίκη.