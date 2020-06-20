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Ένινγκ: «Βρεθήκαμε πολύ κοντά στο να νικήσουμε»

Ένινγκ: «Βρεθήκαμε πολύ κοντά στο να νικήσουμε»

Ένινγκ: «Βρεθήκαμε πολύ κοντά στο να νικήσουμε»

Ο Μίκαελ Ένινγκ στάθηκε και στην φάση του πέναλτι που πήρε η ΑΕΚ αλλά από εκεί και πέρα επισήμανε ότι ο Άρης βρέθηκε πολύ κοντά στη νίκη.

Ο Μίκαελ Ένινγκ μιλώντας στη NOVA είπε για:
 
Το τι κρατάει από το 2-2:  Πρώτα απ' όλα φάνηκε πως μπορώ να στηριχθώ και σε άλλους παίκτες μου. Σε παίκτες που έχουν παίξει σήμερα σε άλλες θέσεις απ' αυτές που αγωνίζονται συνήθως. Ενώ χάσαμε τα 2 μπακ μας πριν το ματς μετά χάσαμε και κεντρικούς αμυντικούς αλλά βγάλαμε καλό πνεύμα και κάναμε σωστή διαχείριση. Βρεθήκαμε πολύ κοντά στο να κερδίσουμε το παιχνίδι. Πολύ κοντά στο να νικήσουμε. Δεν είμαι τόσο ευχαριστημένος. Θέλαμε να κερδίσουμε. Δεν ξέρω ακριβώς τι έγινε στην φάση του πέναλτι αλλά ΟΚ.

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