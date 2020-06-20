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Παναθηναϊκός: Το... ελληνικό «όλοι μαζί» του Μακέντα (pic)

Παναθηναϊκός: Το... ελληνικό «όλοι μαζί» του Μακέντα (pic)

Παναθηναϊκός: Το... ελληνικό «όλοι μαζί» του Μακέντα (pic)

Ο Φεντερίκο Μακέντα έστειλε το δικό του μήνυμα ενόψει του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό μέσω Instagram.

Για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκη ετοιμάζεται ο Παναθηναϊκός. Στο πλαίσιο αυτό, ο Φεντερίκο Μακέντα έστειλε το δικό του μήνυμα μέσω ανάρτησής του στο Instagram στα ελληνικά.

Συγκεκριμένα έγραψε: «Όλοι μαζί».

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Όλοι μαζί

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη FEDERICO MACHEDA (@federicomachedaofficial) στις

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