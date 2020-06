Ο κόουτς των «ερυθρόλευκων», αναρτώντας δυο φωτογραφίες στις οποίες είναι μαζί με τον ισχυρό άνδρα της ομάδας, τόσο τη στιγμή της συμφωνίας τους, όσο και μετά από νίκη στ' αποδυτήρια, θέλησε να στείλει τις ευχές του στον Βαγγέλη Μαρινάκη.

«Συγχαρητήρια για 10 καταπληκτικά χρόνια στην ηγεσία της ομάδας, πρόεδρε Μαρινάκη!» έγραψε...

Congratulations on an incredible 10 years leading the club, President Marinakis!

Συγχαρητήρια για 10 καταπληκτικά χρόνια στην ηγεσία της ομάδας, πρόεδρε Μαρινάκη!#Congrats #10years #Olympiacos #WeKeepOnDreaming pic.twitter.com/7ZRAKxF2KY

— Pedro Martins (@CoachPMartins) June 18, 2020