Παναθηναϊκός: Ημέρα αποχαιρετισμού για Αποστολάκη (pic)

Με ένα βαρύ επώνυμο στην πλάτη, ο Κώστας Αποστολάκης εντάχθηκε από παιδί στην Ακαδημία του Παναθηναϊκού και έφτασε μέχρι την πρώτη ομάδα του Τριφυλλιού. Σήμερα ήταν η μέρα του αποχαιρετισμού. Όλοι στον Παναθηναϊκό ευχόμαστε στον Κώστα καλή επιτυχία στο επόμενο βήμα της καριέρας του #Panathinaikos #paofc2019_20 #Apostolakis

