Σισέ: Περήφανος για Καμαρά και Μπα (pic)

Με νίκη συνέχισε την πορεία του στα playoffs της Superleague 1 ο Ολυμπιακός, αφού επικράτησε 3-1 του Άρη.

Ο Παπέ Σισέ έδειξε την χαρά του για το αποτέλεσμα, κάνοντας ειδικά αναφορά στον κορυφαίο του ματς, Καμαρά, αλλά και τον Μπα.

Συγκεκριμένα, ανέφερε: «Συνεχίζουμε, όπως πάντα συγκεντρωμένοι. Περήφανος για τα δύο αγόρια μου», έγραψε ο στόπερ των Πειραιωτών.

we continue focused as always #Olympiacos #Win #TheRock #Cisse Proud of u my 2boyss pic.twitter.com/q0ktGP8JHC

Cisse Pape Abou (@cissepapeabou) June 15, 2020