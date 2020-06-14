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Κοβάσεβιτς: «Ο Ολυμπιακός έχει κάνει φοβερή χρονιά, είναι καλύτερος του ΠΑΟΚ»

Κοβάσεβιτς: «Ο Ολυμπιακός έχει κάνει φοβερή χρονιά, είναι καλύτερος του ΠΑΟΚ»

Κοβάσεβιτς: «Ο Ολυμπιακός έχει κάνει φοβερή χρονιά, είναι καλύτερος του ΠΑΟΚ»

Ο παλαίμαχος φορ και άλλοτε επιτελικό στέλεχος του Ολυμπιακού, Ντάρκο Κοβάσεβιτς, μίλησε σε ΜΜΕ της Αιγύπτου για τους Πειραιώτες, τον ΠΑΟΚ και τον Χασάν.

Ο Κοβάσεβιτς είπε για:
 
Τον Χασάν: «Ο Χασάν είναι πολύ καλός παίκτης, με έφεση στο σκοράρισμα. Μου αρέσει. Δεν θα ήθελα να τον συμβουλέψω για κάτι, αφού τα πηγαίνει καλά. Μπορώ μόνο να του πω να συνεχίσει την καλή δουλειά και θα έρθουν τα γκολ (εννοεί για τα επόμενα γκολ)».
 
Τον Ολυμπιακό και τις αναμετρήσεις με τον ΠΑΟΚ: «Ο Ολυμπιακός έχει κάνει φοβερή χρονιά τόσο στις διοργανώσεις εντός των συνόρων, αλλά και στην Ευρώπη στην οποία συμμετέχει ακόμη. Είναι η καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα και κλειδί της επιτυχίας του είναι ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει προβλήματα και δεν είναι σε κρίση για μένα. Είναι απλά ότι ο Ολυμπιακός είναι καλύτερη ομάδα».
 
Τους προπονητές που είχε: «Είχα σπουδαίους προπονητές στην καριέρα μου. Τον Αντσελότι, τον Λίπι, τον Βαλβέρδε και τον Τζακερόνι. Ο Τάκης (Λεμονής) συγκαταλέγεται ανάμεσα σε αυτούς τους προπονητές και είχα εξαιρετική σχέση μαζί του».

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