Κοβάσεβιτς: «Ο Ολυμπιακός έχει κάνει φοβερή χρονιά, είναι καλύτερος του ΠΑΟΚ»
Ο παλαίμαχος φορ και άλλοτε επιτελικό στέλεχος του Ολυμπιακού, Ντάρκο Κοβάσεβιτς, μίλησε σε ΜΜΕ της Αιγύπτου για τους Πειραιώτες, τον ΠΑΟΚ και τον Χασάν.
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ΓΑΛΑΤΑΣΑΡAΙ -
Ο παλαίμαχος φορ και άλλοτε επιτελικό στέλεχος του Ολυμπιακού, Ντάρκο Κοβάσεβιτς, μίλησε σε ΜΜΕ της Αιγύπτου για τους Πειραιώτες, τον ΠΑΟΚ και τον Χασάν.