Ελ Καντουρί: «Στόχος να κρατήσουμε τη 2η θέση»
Ο χαφ του ΠΑΟΚ σχολίασε πως ο «Δικέφαλος του Βορρά» άξιζε να κερδίσει στο ΟΑΚΑ
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Ο χαφ του ΠΑΟΚ σχολίασε πως ο «Δικέφαλος του Βορρά» άξιζε να κερδίσει στο ΟΑΚΑ