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Ελ Καντουρί: «Στόχος να κρατήσουμε τη 2η θέση»

Ελ Καντουρί: «Στόχος να κρατήσουμε τη 2η θέση»

Ελ Καντουρί: «Στόχος να κρατήσουμε τη 2η θέση»

Ο χαφ του ΠΑΟΚ σχολίασε πως ο «Δικέφαλος του Βορρά» άξιζε να κερδίσει στο ΟΑΚΑ 

Μόνο το γκολ έλειψε από τον ΠΑΟΚ στο ΟΑΚΑ, όπως σχολίασε ο Ελ Καντουρί στη NOVA μετά το 0-0 στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό.  «Είναι αλήθεια ότι σήμερα κάναμε καλό παιχνίδι και ιδιαίτερα στο πρώτο ημίχρονο, δεν καταφέραμε να τελειώσουμε τις φάσεις και να πετύχουμε κάποιο γκολ. Κρατάμε ότι παίξαμε καλύτερα από το προηγούμενο παιχνίδι, κρατάμε αυτό το κομμάτι και πλέον κοιτάμε το επόμενο παιχνίδι», είπε ο Μαροκινός χαφ.
 
Και συνέχισε. «Το παιχνίδι κόντρα στον Ολυμπιακό ήταν το πρώτο μετά από ένα διάστημα τριών μηνών, δεν παρουσιαστήκαμε όπως έπρεπε, οπότε σήμερα ήμασταν διαφορετικοί και καταφέραμε να βγάλουμε την ποιότητα που θέλουμε να κρατήσουμε μέχρι το τέλος.Θέλαμε να κερδίσουμε το πρωτάθλημα, δυστυχώς δεν τα καταφέραμε, αλλά θέλουμε να κρατήσουμε την δεύτερη θέση. Αυτός είναι ο στόχος μας και πρέπει να κρατήσουμε την δεύτερη θέση για να βγούμε στο Champions League». 

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