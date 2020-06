Ολυμπιακός: «Δύο μέρες για να επιστρέψουμε σπίτι μας» (pic)

Την Κυριακή (14/6) στις 21.30, ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Άρη θέλοντας να κάνει άλλο ένα βήμα για την κατάκτηση του φετινού πρωταθλήματος.

Αυτό θα είναι το πρώτο ματς στο «Καραϊσκάκης» μετά την πανδημία του κορονοϊού και στο Λιμάνι ανυπομονούν!

Θυμίζουμε πως τελευταίο ματς του Ολυμπιακού στο γήπεδό του ήταν στις 12/3 με την Γουλβς, όπου το ματς έληξε 1-1. Για το πρωτάθλημα υποδέχτηκε την 1η Μαρτίου τον Παναιτωλικό με την ομάδα του Μαρτίνς να επικρατεί 2-0.

Το ποστάρισμα των «ερυθρόλευκων»:

#FridayMotivation: Δύο μέρες για να επιστρέψουμε ξανά στο «σπίτι» μας! / Two days left for our return to our "home"!

#Olympiacos #slgr #Karaiskaki #Return #Football #Celebration #Passion pic.twitter.com/5VmJ4PM5ec

— Olympiacos FC (@olympiacosfc) June 12, 2020