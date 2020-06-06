Άρης - ΟΦΗ: Η άφιξη παικτών και διαιτητών στο γήπεδο (vids)

Δείτε στην Gallery τα βίντεο των αφίξεων των Άρη, ΟΦΗ και των διαιτητών από την κάμερα του Gazzetta...
Θα θέλατε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις για την έκτακτη επικαιρότητα απο το gazzetta.gr ;
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΡAΙΜΠΟΥΡΓΚ 1vs
ΓΚΛAΝΤΜΠΑΧ 0
ΑΡΗΣ -vs
ΟΦΗ -
LIVE
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 0vs
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΕΙΨΙΑ 1vs
ΠAΝΤΕΡΜΠΟΡΝ 07 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ 2vs
ΜΠAΓΕΡΝ 4
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΙΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ 0vs
ΜAΙΝΤΖ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΝΤΙΣΕΛΝΤΟΡΦ 2vs
ΧΟΦΕΝΧΑΙΜ 2
LIVE
ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ 0vs
ΧΕΡΤΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ 0vs
ΑΙΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΟΛΩΝΙΑ 2vs
ΛΕΙΨΙΑ 4
LIVE
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 0vs
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 0
ΑΡΗΣ -vs
ΟΦΗ -
LIVE
ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ 0vs
ΧΕΡΤΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΕΙΨΙΑ 1vs
ΠAΝΤΕΡΜΠΟΡΝ 07 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ 2vs
ΜΠAΓΕΡΝ 4
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΙΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ 0vs
ΜAΙΝΤΖ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΝΤΙΣΕΛΝΤΟΡΦ 2vs
ΧΟΦΕΝΧΑΙΜ 2