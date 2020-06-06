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Άρης - ΟΦΗ: Η άφιξη παικτών και διαιτητών στο γήπεδο (vids)

Άρης - ΟΦΗ: Η άφιξη παικτών και διαιτητών στο γήπεδο (vids)

Άρης - ΟΦΗ: Η άφιξη παικτών και διαιτητών στο γήπεδο (vids)

Οι αποστολές των ομάδων των Άρη και ΟΦΗ έφτασαν στο γήπεδο για το ματς της πρεμιέρας των πλέι οφ, όπως και οι διαιτητές.

Δείτε στην Gallery τα βίντεο των αφίξεων των Άρη, ΟΦΗ και των διαιτητών από την κάμερα του Gazzetta...

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