Ολυμπιακός: «Πάντα συγκεντρωμένοι στον στόχο» (pic)

Ο Ολυμπιακός είναι η μοναδική ομάδα στην χώρα μας που είναι μέσα σε όλους τους στόχους. Τόσο στο πρωτάθλημα το οποίο συνεχίζεται το ερχόμενο Σαββατοκύριακο μετά την διακοπή λόγω κορονοϊού, όσο στο Κύπαλλο και την Ευρώπη. Οι Πειραιώτες συνεχίζουν την προετοιμασία τους για το Κυριακάτικο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στη Τούμπα και με ανάρτησή τους ανέφεραν: «Πάντα συγκεντρωμένοι στον στόχο».

