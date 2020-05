Όσο περνούν οι ώρες, τόσο περισσότερα ονόματα που απασχολούν τον Παναθηναϊκό βγαίνουν στον... αφρό της δημοσιότητας. Μετά την περίπτωση του Πογιάτος και του Σίλας που δεδομένα απασχολούν το «τριφύλλι», ήρθε να προστεθεί και το όνομα ενός παλιού γνώριμου! Του Βέλιμιρ Παούνοβιτς, του Σέρβου προπονητή. ο οποίος είχε φτάσει πολύ κοντά στον «πράσινο» πάγκο το 2015 για να αντικαταστήσει τον Γιάννη Αναστασίου, όταν τελικά επιλέχθηκε ο Αντρέα Στραματσόνι.

O Παούνοβιτς αποτελεί προσωπική επιλογή του Γιάννη Αλαφούζου ενώ οι δύο πλευρές βρίσκονται σε συζητήσεις, όπως μετέδωσε και ο ΣΠΟΡΦΜ, ραδιόφωνο που ανήκει στον μεγαλομέτοχο της ΠΑΕ.

Who is who

Ο 43χρονος τεχνικός, είναι πιο γνωστός από την ποδοσφαιρική του καριέρα, έχοντας πλούσια καριέρα σε Ισπανία, Γερμανία και Ρωσία μεταξύ άλλων, έχοντας αγωνιστεί σε πολλές ομάδες (Παρτιζάν, Μαρμπέγια, Ατλέτικο Μαδρίτης, Μαγιόρκα, Τενερίφη, Ανόβερο, Χετάφε, Ρούμπιν Καζάν, Αλμερία και Φιλαδέλφεια Γιούνιον), ενώ υπήρξε και διεθνής με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας του.

Ο Παούνοβιτς ωστόσο, αν και νέος στο χώρο της προπονητικής, έχει ήδη εμφανίσει δείγματα γραφής, εργαζόμενος στις μικρές ομάδες της εθνικής Σερβίας από το 2012. Για μία διετία (2012-14) στην Κ18, μετά στην Κ19 (2013-14) και στη συνέχεια στην Κ20 (2014-15), με την οποία κατέκτησε και το Παγκόσμιο Κύπελλο τον περασμένο Ιούνιο στην Νέα Ζηλανδία. Από το 2015 μέχρι και τον Νοέμβριο του 2019 εργάστηκε στο MLS, στην ομάδα των Chicago Fire.