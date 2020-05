ΠΑΟΚ: «Είστε έτοιμοι για δράση; Επιστρέφουμε και πάλι» (pic)

Τα playoffs κάνουν σέντρα 6 και 7 Ιουνίου και η πρεμιέρα του μίνι πρωταθλήματος, βρίσκει τον ΠΑΟΚ να φιλοξενεί τον Ολυμπιακό (7/6 – 19:30), στο μεγάλο ντέρμπι της πρώτης αγωνιστικής.

Η «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ, ενόψει της επιστροφής τω ομάδων στην αγωνιστική δράση, ανέβασε την Παρασκευή (29/5) μία φωτογραφία από τις προπονήσεις του Δικεφάλου στο προσωπικό της προφίλ στο twitter, και σχολίασε: «Είστε έτοιμοι για δράση; Επιστρέφουμε και πάλι».

Are you ready for some football?? We come back again... #PAOK #football #NeverGiveUp pic.twitter.com/AISnOEoQ3f

— PAOK FC (@PAOK_FC) May 29, 2020