Ο ΠΑΟΚ τιμά την Παγκόσμια Ημέρα των Παιδιών που Εξαφανίστηκαν (vids)

Με πρωταγωνιστές τους Αντρέ Βιεϊρίνια και Δημήτρη Πέλκα η «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ μέσω ενός video στέκεται δίπλα στα παιδιά και στέλνουν το δικό τους ισχυρό μήνυμα, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα των Παιδιών που Εξαφανίστηκαν.

«Προς τιμήν της Παγκόσμιας Ημέρας των Παιδιών που Εξαφανίστηκαν, o ΠΑΟΚ είναι υπερήφανος που ενώνει τις δυνάμεις του με την παγκόσμια ποδοσφαιρική κοινότητα και το ICMEC, ώστε κανένα παιδί να μην μένει μόνο και αβοήθητο», αναφέρει η σχετική ενημέρωση της «ασπρόμαυρης» ΠΑΕ.

Παράλληλα, όπως τονίζουν «κάθε χρόνο πάνω από 250.000 παιδιά εξαφανίζονται στην Ευρώπη, ο ΠΑΟΚ συνεργάζεται με το ICMEC και το Football Cares για να βοηθήσουν στην επανένωση ευάλωτων παιδιών με τα αγαπημένα τους πρόσωπα».

Over 250,000 children in Europe go missing every year. On #InternationalMissingChildrensDay, #PAOK has teamed up with @ICMEC_official, @ECAeurope and the #FootballCares community to help reunite vulnerable young people with their loved ones pic.twitter.com/MJKrK1lJQs

— PAOK FC (@PAOK_FC) May 25, 2020