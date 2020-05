Κυριάρχησε στο instagram τον Απρίλιο ο Ολυμπιακός (pic)

Μπορεί αγώνες να μην είχαμε τον Απρίλιο, ωστόσο είχαμε την... μάχη των social media και συγκεκριμένα του instagram, όπου ο Ολυμπιακός ήταν απόλυτος κυρίαρχος. Συγκεκριμένα οι Πειραιώτες είχαν 2.51 εκατομμύρια αλληλεπιδράσεις, με τον ΠΑΟΚ να ακολουθεί με 1.11. Ο Παναθηναϊκός στο ποδόσφαιρο ακολουθεί με 920.000, η ΑΕΚ στο ποδόσφαιρο είναι τέταρτη και πέμπτος ο Παναθηναϊκός στο μπάσκετ σύμφωνα με τα στοιχεία του Deportes&Finanzas που ασχολείται αποκλειστικά με τα social media.

TOP 5 most popular greek sports teams ranked by total interactions on #instagram during april 2020!

1.@olympiacosfc 2,51M

2.@PAOK_FC 1,11M

3.@paofc_ 920K

4.@AEK_FC_OFFICIAL 597K

5.@paobcgr 164K pic.twitter.com/F0XFcXuj8o

— Deportes&Finanzas® (@DeporFinanzas) May 19, 2020