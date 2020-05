Η ανυπομονησία του Βαλμπουενά για προπονήσεις (pic)

Ο Γάλλος μεσοεπιθετικός του Ολυμπιακού δεν σταματά όλο αυτό το διάστημα να γυμνάζεται, ωστόσο όπως ανέφερε και στο twitter ανυπομονεί να επιστρέψει στις προπονήσεις με τους συμπαίκτες του. Συγκεκριμένα ανέφερε: «Σαν να μη φύγαμε ποτέ. Είμαι πολύ χαρούμενος που επιστρέψαμε στις προπονήσεις. Ανυπομονώ να παίξω ξανά με τους συμπαίκτες μου».

Back like we never left!

So happy to be back at training and can’t wait to play again soon with my teammates! #Olympiacos pic.twitter.com/EOWHS9vzBO

— Mathieu Valbuena (@MathieuVal8) May 13, 2020