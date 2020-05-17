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Ολυμπιακός: Η «ερυθρόλευκη» φωτογραφία από το Λας Βέγκας

Ολυμπιακός: Η «ερυθρόλευκη» φωτογραφία από το Λας Βέγκας

Ολυμπιακός: Η «ερυθρόλευκη» φωτογραφία από το Λας Βέγκας

Ο Ολυμπιακός ανέβασε στα social media του μία ακόμα φωτογραφία φίλου της ομάδας από το εξωτερικό και ειδικότερα από το Λας Βέγκας των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής.

Ο λόγος για την «ερυθρόλευκη» φωτογραφία του Βαγγέλη από το Λας Βέγκας των ΗΠΑ. Όποιος επιθυμεί στέλνει φωτογραφίες του στο weareolympiacos@olympiacos.org και ανεβαίνουν στα social media του Ολυμπιακού.

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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