Μποροβήλος: «Ένα τέτοιο ποδόσφαιρο δεν θα έχει καλό τέλος»

Ο πρόεδρος του Αστέρα Τρίπολης μίλησε στην εκπομπή «η Λαίδη κι ο Αλήτης» της ΕΡΑ ΣΠΟΡ, προσδιόρισε στο πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου την επανέναρξη του πρωταθλήματος, αν όλα πάνε καλά στο κομμάτι της πανδημίας, ενώ αναφέρθηκε στην απόρριψη από την ΕΠΟ της απόφασης της Λίγκας περί μη αφαίρεσης βαθμών στις μη αδειοδοτηθέντες ομάδες, αλλά και στο αν όντως υπάρχουν οφειλές στις ομάδες από το τηλεοπτικό συμβόλαιο.

Αναλυτικά μίλησε:

Για την πρώτη αντίδραση της Λίγκας στις ανακοινώσεις του υφυπουργού Αθλητισμού Λευτέρη Αυγενάκη περί επανέναρξης των αθλητικών δραστηριοτήτων: «Θα μπορούσαμε να πούμε ότι πρόκειται για μια θετική εξέλιξη, μπροστά στις τόσες αρνητικές που είχαμε τον τελευταίο καιρό. Το κλειδί, βέβαια, για τις εξελίξεις είναι να πάνε καλά τα πράγματα, γιατί από εκεί αρχίζουν και τελειώνουν όλα. Γιατί καλό είναι το χρονοδιάγραμμα, καλή η επανεκκίνηση έστω και… μπουσουλώντας, αλλά προέχει να κάνουμε επόμενα βήματα και για να τα κάνουμε, πρέπει όλα να εξελιχθούν ομαλά από υγειονομικής άποψης».

Για το πότε προσδιορίζει την επανέναρξη του πρωταθλήματος: «Το πρώτο δεκαήμερο Ιουνίου είναι μια πιθανή χρονική περίοδος, με δεδομένο ότι ξεκινώντας ατομικά από 5 Μαΐου και αποκτώντας την απαιτούμενη φυσική κατάσταση είναι σχεδόν ένας μήνας μέχρι την επανέναρξη. Από εκεί και πέρα, αν όλα πάνε καλά θα μπούμε και σε πιο ομαδικό τρόπο δουλειάς, έτσι ώστε ολοκληρωθεί η χρονιά που έχει δημιουργήσει τεράστια ζητήματα σε όλο τον πλανήτη, πρωτίστως στην υγεία, μετά στην οικονομία και, φυσικά το ποδόσφαιρο έχει πληγεί σε όλο τα επίπεδα. Ευελπιστούμε, δηλαδή, να μην σκάσει κάτι σε καμία ομάδα. Γιατί τότε, για να καταλάβει και ο κόσμος τι θα συμβεί, σύμφωνα με τις οδηγίες των λοιμωξιολόγων θα χρειαστεί να μπει η συγκεκριμένη ομάδα σε δεκαπενθήμερη καραντίνα, οπότε χαλάνε οι ισορροπίες και το όποιο πλάνο κινδυνεύει να πέσει εντελώς έξω. Γιατί η ομάδα συμπαρασύρει και τους αντιπάλους, η καραντίνα μεταφέρεται αλυσιδωτά και μετά το πράγμα μπλέκει πάρα πολύ».

Για το αν θα γίνουν κανονικά και τα play off και τα play out: «Όταν δεν υπάρχει αθλητική επικαιρότητα, ο καθένας λέει το κοντό του και το μακρύ του. Όπως, για παράδειγμα, ακούστηκε ότι θα γίνουν μονά παιχνίδια σε μια πόλη. Το πρόγραμμα είναι να γίνουν και τα play off και τα play out, όπως προβλέπεται από την προκήρυξη. Από εκεί και πέρα, μιλάμε για κάποιες προτάσεις που έκανε ο καθένας. Ενδεχομένως κάποιες να έχουν βάση και κάποιες όχι. Το δια ταύτα όμως είναι ότι, αν το πρόγραμμα πάει όπως το έχουμε στο μυαλό και με τις εξαγγελίες του κυρίου υπουργού θα γίνουν και τα play off και τα play out».

Για τα συμπεράσματα που έβγαλε από τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου της Λίγκας: «Όταν τελειώνει μια ποδοσφαιρική περίοδος κι έχει δημιουργηθεί ένα τόσο σημαντικό πρόβλημα, είναι λογικό κάποιες ομάδες να θέλουν να παίξουν και κάποιες άλλες όχι. Κάπως έτσι διαμορφώνεται η θέση της κάθε ομάδας που ο καθένας την αιτιολογεί. Εκεί επικράτησε μια διχογνωμία για το πώς πρέπει να εξελιχθεί και να τελειώσει η χρονιά. Η άποψη, όμως, που επικράτησε είναι να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να ολοκληρωθεί η χρονιά και να βγουν μέσα από τους αγωνιστικούς χώρους ο πρωταθλητής, οι ομάδες που θα παίξουν στην Ευρώπη και αυτοί που θα υποβιβαστούν. Στο τέλος επικράτησε το λογικό και η συγκεκριμένη άποψη θα γίνει πραγματικότητα, υπό τον απαραίτητο όρο ότι όλα θα πάνε καλά και δεν θα υπάρξει κάποιο πρόβλημα που θα διαταράξει τον προγραμματισμό».

Για τις διαμάχες και τους τσακωμούς που έπληξαν και πάλι την εικόνα του ελληνικού ποδοσφαίρου: «Όλα αυτά είναι κοινός νους. Όλες οι διαφορές που έχουμε, πρέπει να βρίσκονται μέσα στις τέσσερις γραμμές του αγωνιστικού χώρου κι από εκεί και πέρα πρέπει ενωμένοι να κοιτάμε πώς θα προάγουμε το προϊόν μας που στην Ελλάδα είναι χιλιοταλαιπωρημένο. Κάποια στιγμή είχε ανέβει η δυναμικότητα του ελληνικού ποδοσφαίρου στην ΟΥΕΦΑ, αλλά τα τελευταία χρόνια κατρακυλάμε συνεχώς και κάθε χρόνο τα πράγματα γίνονται και χειρότερα, αφού μας έχουν περάσει πολλές χώρες. Το να μαλώνουμε εκτός αγωνιστικών χώρων είναι πολύ μεγάλο λάθος. Οι αντιπαραθέσεις πρέπει να γίνονται σε άλλα επίπεδα. Πρέπει να έχουμε ομοψυχία και να στοχεύουμε στο πώς θα προάγουμε το ποδόσφαιρο, πώς θα φτιάξουμε καλύτερα γήπεδα, ώστε το προϊόν να πληρωθεί καλύτερα από χορηγούς και τηλεοράσεις γιατί χωρίς χρήματα δεν γίνεται τίποτε, ώστε να ανέβει το επίπεδο και να προκαλέσει το ενδιαφέρον.

Γιατί αυτή τη στιγμή το ελληνικό ποδόσφαιρο πέρα από την έλλειψη αξιοπιστίας, έχει φτάσει σε σημείο που ουδείς ενδιαφέρεται να το παρακολουθήσει και να επενδύσει. Σαν πρόεδρος της Λίγκας παλιότερα είχα πάει σε μια εταιρεία κι ο υπεύθυνος μου είπε ότι επειδή ήταν πολύ φίλος μου, θα μπορούσε να δώσει κάποια χρήματα, αλλά δεν ήθελε να φανεί πουθενά αλλού γιατί αντί για διαφήμιση θα είναι δυσφήμιση για την εταιρεία του. Αντιλαμβάνεστε ότι ένα ποδόσφαιρο έτσι όπως το πάμε δεν θα έχει καλό τέλος και σίγουρα δεν θα έχει το καλύτερο αύριο που όλοι προσδοκούμε. Χρειάζεται αναβάθμιση επί της ουσίας και παντού και επιπρόσθετα υπάρχουν και πολλά άλλα που πρέπει να βελτιωθούν, όπως για παράδειγμα τα γήπεδα. Δεν μπορούμε να λέμε ότι μόνο ένα δύο πληρούν τους στοιχειώδεις όρους. Πρέπει ο κόσμος να μπορεί να πηγαίνει άνετα, να παρκάρει άνετα, να πηγαίνει σε μια τουαλέτα κανονικά, να μπορεί να μη βρέχεται και να μην κρυώνει, δηλαδή πράγματα αυτονόητα. Ο Έλληνας αγαπάει το ποδόσφαιρο, του αρέσει να το βλέπει, αλλά όταν του προσφέρουμε αυτό που του προσφέρουμε και οι συνθήκες δεν είναι αυτές που προαναφέραμε, είναι απολύτως βέβαιο ότι θα απομακρυνθεί και θα βάλει στο σπίτι του άλλα πρωταθλήματα μέσω τηλεόρασης».

Για την απόρριψη από την ΕΠΟ της απόφασης της Λίγκας περί μη αφαίρεσης βαθμών στις ομάδες που δεν θα αδειοδοτηθούν: ««Είναι μια απόφαση που πήρε το καθ’ ύλην αρμόδιο όργανο που είναι η ΕΠΟ και η οποία σε συνεργασία με την ΟΥΕΦΑ και τη ΦΙΦΑ προσαρμόζει τις ποινές στις ομάδες που δεν αδειοδοτούνται. Εμείς πήραμε μια απόφαση δημοκρατικά, όπως έπρεπε. Η τελική απόφαση, όμως, ανήκει στην ΕΠΟ. Η Ομοσπονδία, λοιπόν, πήρε τη δική της απόφαση που είναι σεβαστή και προχωράμε».

Για το αν υπάρχουν οφειλές από το συνδρομητικό: «Για το συγκεκριμένο θέμα δεν είμαι έτοιμος να απαντήσω, γιατί ο Αστέρας διοικείται διαφορετικά. Δηλαδή έχουμε 45 άτομα προσωπικό και υπάρχει ειδικό τμήμα που ασχολείται με τις συμβάσεις. Δεν έχω ενημερωθεί ότι υπάρχει πρόβλημα, αλλά δεν θα ήθελα να πω κάτι δεδομένο και να εκτεθώ, γιατί το συγκεκριμένο τμήμα σαφέστατα μεν με ενημερώνει, πλην όμως δουλεύει ανεξάρτητα κι αν υπάρχει κάτι που να είναι όπως το λέτε, δεν έχει υποπέσει στην αντίληψή μου».