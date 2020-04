Αυτες τις ημερες#Μενουμε σπιτι Τηρουμε τα μετρα για την προστασια του εαυτου μας της οικογενειας μας και των συνανθρώπων μας.Αυτη την δυσκολη περιοδο θα ηθελα να κανω εναν απο σας χαρουμενο χαριζοντας του την φανελλα που φορεσα οταν υπεγραψα με την Αεκ περυσι το καλοκαιρι με την υπογραφή μου! Τα βηματα ειναι απλα: 1.Κανε με follow στο Instagram @ognjen_vranjes 2.Κανε like σε αυτο το post. 3.Κανε mention σε σχολιο κατω απο την φωτο 3 φιλους σου! Ο τυχερός θα ειδοποιηθει με προσωπικο μηνυμα στο προφιλ του την επόμενη Παρασκευη το απογευμα στις 24.4 Καλη τύχη!

