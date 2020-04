ΑΕΚ: «Να βγούμε υγιείς και να ζήσουμε αυτό που κάποιοι θεωρούσαν ουτοπία» (pics)

Έχουμε πολλά πράγματα να θυμηθούμε σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση που βιώνουμε! Από τις εκσκαφές και τα έργα αντιστήριξης μέχρι το σκέπαστρο και τις πρώτες εργασίες για την υπογειοποίηση. Από τότε που απλά φανταζόμασταν μέχρι σήμερα που βλέπουμε το όνειρο εκατομμυρίων ανθρώπων να έχει πάρει την τελική του μορφή! Μέσα από φωτογραφίες σπάνιες και αδημοσίευτες! Για να περάσει και πάλι η ιστορία μπροστά από τα μάτια μας! Όσο περιμένουμε να βγούμε νικητές και υγιείς από αυτή την πρωτοφανή συγκυρία και όσο μετράμε αντίστροφα για να ζήσουμε αυτό που κάποιοι προσπαθούσαν να μας πείσουν ότι αποτελεί ουτοπία.. #aekfc #ourhome #ourland #ourhistory #ourcity #agiasofia #neafiladelfia #weareback #μένουμε_σπίτι

