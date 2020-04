Ομάρ: «Να ακολουθούμε τα μέτρα, όλοι μαζί θα νικήσουμε» (vid)

Το μήνυμα του Νορβηγού:

«Γεια σε όλους. Περνάμε δύσκολους και περίεργους καιρούς, οπότε είναι σημαντικό να θυμίζουμε στους εαυτούς μας, να θυμίζουμε ο ένας στον άλλον να είμαστε καλά ήρεμοι, κι όχι στρεσαρισμένοι. Επίσης θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να συνεχίσουμε να ακολουθούμε τις οδηγίες της κυβέρνησης. Για μερικούς από εμάς είναι τόσο απλό όσο το να μένουμε σπίτι. Ξέρω ότι όσο περνάει ο καιρός, τα πράγματα γίνονται όλο και πιο δύσκολα, σε αυτές τις δύσκολες στιγμές όμως, είναι το μόνο που μπορούμε να κάνουμε. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να συνεχίσουμε να ακολουθούμε τα μέτρα, γιατί όλοι μαζί θα κερδίσουμε! Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω όλο τον ιατρικό τομέα, όλους όσοι βοηθάνε αυτούς που έχουν ανάγκη, όλους τους υπαλλήλους των σούπερ μάρκετ και όχι μόνο. Εκτιμούμε όλα όσα κάνετε, σας ευχαριστούμε για όλα. Μείνετε ασφαλείς και προσέχετε ο ένας τον άλλον».

#ΜένουμεΣπίτι, μένουμε ασφαλείς! Το μήνυμα του αρχηγού της ομάδας μας Ομάρ Ελαμπντελαουί προς όλους μας σε αυτή την δύσκολη περίοδο. / We #StayAtHome, we #StaySafe! Our team’s captain @OmarEla14 sends to all of us a special message during these difficult times. #Olympiacos pic.twitter.com/N3nuEeSncc

