Podcast: Ο ΠΑΟΚ έφτιαξε μια λίστα με τα τραγούδια από τη βραδιά της φιέστας

Τις μέρες της καραντίνας ο ΠΑΟΚ επιχειρεί να μοιραστεί πράγματα με τον κόσμο της ομάδας, μέσω των social media της ομάδας, προκειμένου να κάνει πιο ευχάριστο το διάστημα της παραμονής στο σπίτι, λόγω της εξάπλωση του κορονοϊού.

Εδώ είναι τα 11 τραγούδια που «έντυσαν» τη λαμπερή φιέστα της κατάκτησης του αήττητου πρωταθλήματος της σεζόν 2018-19 και τα οποία η «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ αποφάσισε να τα μοιραστεί μέσα από το podcast, που έχει τίτλο «The Invincibles Playlist».

Hells Bells – AC/DC, Lift – Pryda, Cyan – Arno Cost, Bullit – Watermat, Superlove - Avicii vs Lenny Kravitz, Intoxicated - Martin Solveig & GTA, Tung - Deniz Koyu, Sebastian Ingrosso & Tommy Trash feat. John Martin, Reload (Radio Edit) - Sebastian Ingrosso & Tommy Trash feat. John Martin, Armed – Pryda, Opus – Eric Prydz, We Are The Champions – Robert McDrew Remix