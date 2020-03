Το ποστάρισμά του:

Pedro Martins @CoachPMartins Παρά τις δύσκολες στιγμές που περνάμε όλοι μας, θα ήθελα να ευχηθώ σήμερα σε όλους τους Έλληνες Χρόνια Πολλά! Μείνετε σπίτι, μείνετε ασφαλείς.

Despite the tough times we are all living right now, I would like to wish the Greek people a happy Independence Day! Stay home, stay safe Greece GreekIndependenceDay Proud Greeks pic.twitter.com/jnPAwpSYPD

Pedro Martins (@CoachPMartins) March 25, 2020