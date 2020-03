Μανέ σε Σισέ: «Το επόμενο καλοκαίρι θα έρθω στον Ολυμπιακό...» (vid)

Αυτή τη φορά ο Σενεγαλέζος στόπερ συνομίλησε με τον συμπατριώτη του Σάντιο Μανέ της Λίβερπουλ. Οι δυο τους διατηρούν άριστες σχέσεις μεταξύ τους ενώ θυμίζουμε πως ο επιθετικός των «Reds» είχε αναρτήσει στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram το γκολ του Σισέ κόντρα στην Αρσεναλ.

Οπως ήταν αναμενόμενο πολλοί φίλοι του Ολυμπιακού ζητούσαν από τον Μανέ να έρθει στον Ολυμπιακό. Οπως και ο κεντρικός αμυντικός των «ερυθρόλευκων» του είπε να μετακομίσει στον Πειραιά.

Ο ίδιος απάντησε χαρακτηριστικά: «Το επόμενο καλοκαίρι θα έρθω στον Ολυμπιακό. Μόλις έρθεις εσύ στη Λίβερπουλ, εγώ θα έρθω εκεί».

Οπως ήταν αναμενόμενο τα σχόλια πήραν «φωτιά» στη live μετάδοση του Σισέ, με τον Βασίλη Τοροσίδη ο οποίος παρακολουθούσε κι αυτός να ξεσπά σε γέλια.

Cisse and Ba were on Instagram live with Sadio Mane as they were trying to get him to come to Olympiakos next summer \ pic.twitter.com/gaCIto9bMM

— Olympiakos News (@OlympiakosInfo) March 25, 2020